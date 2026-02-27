Ричмонд
Невозможно не влюбиться: белые медвежата растопили сердца сибиряков — 20 пушистых кадров

27 февраля отмечается Международный день полярного медведя — одного из самых узнаваемых символов Арктики. В честь праздника мы собрали самые трогательные и забавные кадры белых медвежат и их грозных, но заботливых мам из новосибирского зоопарка.

20

27 февраля отмечается Международный день полярного медведя — одного из самых узнаваемых символов Арктики. В честь праздника мы собрали самые трогательные и забавные кадры белых медвежат и их грозных, но заботливых мам из новосибирского зоопарка.

Пушистые малыши неуклюже переваливаются по снегу, пробуют мир «на зуб» и уже вовсю демонстрируют характер. Глядя на эти мордочки и огромные лапы, сложно поверить, что через несколько лет они превратятся в мощных хищников. Но пока — это сплошная милота, от которой тает даже сибирский февраль.

Смотрим 20 пушистых кадров и заряжаемся хорошим настроением.

Фото: Сиб.фм.

