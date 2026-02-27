Беглов наградит спасителей ребёнка, выпавшего из окна 10 этажа в Петербурге

За мужество и самоотверженность в экстремальной ситуации им вручат знаки отличия «За доблесть в спасении». Церемония награждения состоится 4 марта в Смольном. Она пройдёт в рамках торжественного мероприятия, посвящённого вручению государственных наград РФ и поощрений президента.
Напомним, в Приморском районе Санкт-Петербурга прохожие поймали полуторагодовалого мальчика, выпавшего из окна десятого этажа. Ребёнок остался без присмотра: родители были у соседей, а 18-летний брат играл в компьютере в другой комнате, когда малыш смог открыть окно. Спасённого мальчика передали врачам.
