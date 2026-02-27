Определились все участники ⅛ финала Лиги Европы и Лиги конференций

ТАСС, 27 февраля. Стали известны все участники ⅛ финала Лиги Европы и Лиги конференций по футболу после завершения стыковых матчей за право сыграть на этой стадии.
В общем этапе турниров принимали участие 36 команд. Восемь лучших из них напрямую вышли в ⅛ финала. Клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, провели стыковые матчи за право выхода в следующую стадию.
После окончания общего этапа места в ⅛ финала Лиги Европы гарантировали французский «Лион», английская «Астон Вилла», датский «Мидтьюлланн», испанский «Бетис», португальские «Порту» и «Брага», германский «Фрайбург» и итальянская «Рома». По итогам стыковых матчей в эту стадию пробились венгерский «Ференцварош», французский «Лилль», германский «Штутгарт», греческий «Панатинаикос», английский «Ноттингем Форест», испанская «Сельта», итальянская «Болонья» и бельгийский «Генк».
В ⅛ финала Лиги конференций напрямую вышли французский «Страсбур», польский «Ракув», греческий АЕК, чешская «Спарта», испанский «Райо Вальекано», украинский «Шахтер», германский «Майнц» и кипрский АЕК. По итогам стыковых матчей в эту стадию пробились хорватская «Риека», турецкий «Самсунспор», нидерландский АЗ, итальянская «Фиорентина», польский «Лех», английский «Кристал Пэлас», чешская «Сигма» и словенский «Целе», за который выступает россиянин Никита Иосифов.
Жеребьевка ⅛ финала состоится 27 февраля. Первые матчи запланированы на 12 марта, ответные — на 19 марта.