Мощные взрывы прогремели в столице Афганистана

В Кабуле прогремела серия взрывов, жители сообщают о присутствии авиации в небе.

Источник: Комсомольская правда

В Афганистане вновь фиксируется боевая активность. В ночь на 27 февраля в столице страны Кабуле прогремели мощные взрывы. По данным жителей, слышны звуки самолетных двигателей. Так сообщает телеканал TOLO News.

По его сведениям, жертв и разрушений не фиксируется. Как отмечает PTV, Пакистан ночью нанес авиаудары по афганским военным объектам. Телеканал пишет о взрывах в Кабуле, Кандагаре и Пактии.

Утверждается также, что в столице Афганистана слышали интенсивную стрельбу. Однако подробностей не приводится.

Ожесточенные бои начались со столкновений на афганско-пакистанской границе. Сообщается о десятках убитых афганских военных и сотне пострадавших. Телеканал Geo заявил о смерти уже 58 солдат из Афганистана. Пакистан также уничтожил около 12 пограничных постов.

