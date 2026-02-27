Мощные взрывы прогремели в столице Афганистана

В Афганистане вновь фиксируется боевая активность. В ночь на 27 февраля в столице страны Кабуле прогремели мощные взрывы. По данным жителей, слышны звуки самолетных двигателей. Так сообщает телеканал TOLO News.
По его сведениям, жертв и разрушений не фиксируется. Как отмечает PTV, Пакистан ночью нанес авиаудары по афганским военным объектам. Телеканал пишет о взрывах в Кабуле, Кандагаре и Пактии.
Утверждается также, что в столице Афганистана слышали интенсивную стрельбу. Однако подробностей не приводится.
Ожесточенные бои начались со столкновений на афганско-пакистанской границе. Сообщается о десятках убитых афганских военных и сотне пострадавших. Телеканал Geo заявил о смерти уже 58 солдат из Афганистана. Пакистан также уничтожил около 12 пограничных постов.