Петросян рассказала о болезненных эмоциях после Олимпиады в Милане

Петросян отметила, что Олимпиада помогает каждому спортсмену лучше узнать себя, независимо от итогового результата.
«Это встряска, очень сильные эмоции. Для меня они пока болезненные, и это нормально», — написала Петросян.
Фигуристка добавила, что она не ставит перед собой конкретных целей и пока не до конца понимает свои возможности. Она просто продолжает двигаться вперёд.
Напомним, Петросян набрала 141,64 балла в произвольной программе. Общая сумма за два проката составила 214,53 балла. Это позволило ей занять шестое место в итоговом зачёте. Российская спортсменка попыталась исполнить единственный ультра-си элемент — четверной тулуп. Но приземление не получилось — прыжок оказался недокрученным, и фигуристка упала. Всю остальную программу она откатала без ошибок. Вращения и дорожку шагов оценили наивысшим четвёртым уровнем сложности.
