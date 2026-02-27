Петросян рассказала о болезненных эмоциях после Олимпиады в Милане

Напомним, Петросян набрала 141,64 балла в произвольной программе. Общая сумма за два проката составила 214,53 балла. Это позволило ей занять шестое место в итоговом зачёте. Российская спортсменка попыталась исполнить единственный ультра-си элемент — четверной тулуп. Но приземление не получилось — прыжок оказался недокрученным, и фигуристка упала. Всю остальную программу она откатала без ошибок. Вращения и дорожку шагов оценили наивысшим четвёртым уровнем сложности.