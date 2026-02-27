Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петросян рассказала о болезненных эмоциях после Олимпиады в Милане

Российская фигуристка Аделия Петросян поделилась болезненными эмоциями после выступления на Олимпийских играх в Италии. Об этом спортсменка написала в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Петросян отметила, что Олимпиада помогает каждому спортсмену лучше узнать себя, независимо от итогового результата.

«Это встряска, очень сильные эмоции. Для меня они пока болезненные, и это нормально», — написала Петросян.

Фигуристка добавила, что она не ставит перед собой конкретных целей и пока не до конца понимает свои возможности. Она просто продолжает двигаться вперёд.

Напомним, Петросян набрала 141,64 балла в произвольной программе. Общая сумма за два проката составила 214,53 балла. Это позволило ей занять шестое место в итоговом зачёте. Российская спортсменка попыталась исполнить единственный ультра-си элемент — четверной тулуп. Но приземление не получилось — прыжок оказался недокрученным, и фигуристка упала. Всю остальную программу она откатала без ошибок. Вращения и дорожку шагов оценили наивысшим четвёртым уровнем сложности.

Всё о победах, рекордах и спортивных интригах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.