Путин поздравил военных с Днем Сил специальных операций

Президент России Владимир Путин в пятницу, 27 февраля, поздравил личный состав и ветеранов Сил специальных операций (ССО) с профессиональным праздником.
Глава государства отметил, что формирование этих подразделений стало ответом на вызовы XXI века и задачи по укреплению суверенитета страны.
— Вы можете по праву гордиться тем, что за короткие сроки заняли достойное место в авангарде Российской армии; на деле доказали, что способны решать особые, нестандартные, часто уникальные задачи, действовать быстро и эффективно в любой обстановке, — цитируют слова российского лидера в пресс-службе Кремля.
Особые слова благодарности президент адресовал бойцам, выполняющим задачи в зоне спецоперации, ведущим разведку и действующим в тылу врага. Путин пожелал военнослужащим крепкого здоровья и успехов в службе.
Владимир Путин 23 февраля выступил с обращением по случаю Дня защитника Отечества. Глава государства поздравил граждан, ветеранов, военнослужащих и гражданский персонал Вооруженных сил с праздником. Отдельно президент остановился на теме единства, напомнив, что 2026 год объявлен Годом единства народов России, а в зоне спецоперации интересы страны плечом к плечу отстаивают представители всех национальностей.