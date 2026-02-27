Путин поздравил военных с Днем Сил специальных операций

— Вы можете по праву гордиться тем, что за короткие сроки заняли достойное место в авангарде Российской армии; на деле доказали, что способны решать особые, нестандартные, часто уникальные задачи, действовать быстро и эффективно в любой обстановке, — цитируют слова российского лидера в пресс-службе Кремля.