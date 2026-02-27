Днем 27 февраля в Иркутске похолодает до −17 градусов

27 февраля в Иркутске ожидается похолодание до −15…-17 градусов. Это на пару градусов выше, чем днями ранее, но все равно будет морозно. Как рассказали КП-Иркутск в местном Гидрометцентре, на небе будет облачно, без осадков. Ветер слабый, переменный 2−7 м/с.