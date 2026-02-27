Ричмонд
Днем 27 февраля в Иркутске похолодает до −17 градусов

Ветер будет слабый, переменный 2−7 м/с.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

27 февраля в Иркутске ожидается похолодание до −15…-17 градусов. Это на пару градусов выше, чем днями ранее, но все равно будет морозно. Как рассказали КП-Иркутск в местном Гидрометцентре, на небе будет облачно, без осадков. Ветер слабый, переменный 2−7 м/с.

— В некоторых районах Приангарья выпадет небольшой снег. Ветер восточный, северо-восточный будет дуть со скоростью 4−9 м/с, — сообщили синоптики.

Температура воздуха составит −14…-19, а в низинах и вовсе похолодает до −24…-29 градусов. Чуть теплее будет на Байкале −17…-22, однако там усилятся порывы ветра до 14 м/с, поэтому придется укутаться.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в областном центре меняется порядок получения льготных транспортных карт для школьников.