Врач рассказала, чем опасно сыроедение

РИА Новости: сыроедение влечет за собой риски развития гельминтозов.

ВЛАДИВОСТОК, 27 фев — РИА Новости. Сыроедение влечет за собой риски развития гельминтозов, сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.

«Сыроедение может быть опасно в плане развития гельминтозов и паразитарных инвазий. Например, при употреблении сырого мяса возможно заражение токсоплазмозом», — отметила врач.

По словам собеседницы агентства, любые диеты и ограничения в питании с целью похудения стоит применять с разумной осторожностью, перед этим нужно проконсультироваться с врачом.