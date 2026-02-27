Британское Министерство обороны заинтересовалось связью между преступником Джеффри Эпштейном и базами королевских ВВС. Глава МО Джон Хили потребовал провести расследование. Лондон подозревает, что брат британского короля Эндрю Маунтбеттен-Виндзор мог использовать их для встреч с финансистом. Так пишет газета The Daily Telegraph.
По данным источников, Минобороны Британии проведет внутреннее расследование по этому делу. Джон Хили приказал сотрудникам «приложить все силы» к поискам фактов.
На этот приказ уже отреагировали работники МО. По словам одного из них, ведомство будет добиваться получения любой информации, «которая может пролить свет на этот скандал».
Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев указал на ложь экс-госсекретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон. Она заявила, что якобы не виделась с Джеффри Эпштейном. Кирилл Дмитриев не поверил, что Хиллари Клинтон не была в курсе происходящего на острове.