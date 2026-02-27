В России предложили увеличить пенсии многодетным родителям

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Многодетным родителям необходимо увеличить пенсионное обеспечение, это может стать одним из драйверов демографической политики России, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Стратегическим инструментом улучшения демографических показателей может стать усиление зависимости пенсионного обеспечения родителей от числа рожденных детей», — сказал Рыбальченко.
Он добавил, что в международной практике существуют примеры, когда мамам увеличивается пенсия на 10% при рождении трех детей, а на каждого последующего ребенка пенсионные выплаты могут увеличиваться на 5%.
«Сегодня, на мой взгляд, увязывание этих инструментов пенсионного обеспечения с рождением детей может стать одним из драйверов демографической политики», — отметил Рыбальченко.
Он напомнил, что в России действует снижение возраста выхода на пенсию при рождении трех и более детей. Так, многодетные матери, воспитавшие троих детей до 8 лет, могут выйти на пенсию на 3 года раньше положенного возраста, а воспитавшие четверых — на 4 года ранее.