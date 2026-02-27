В России предложили увеличить пенсии многодетным родителям

Он напомнил, что в России действует снижение возраста выхода на пенсию при рождении трех и более детей. Так, многодетные матери, воспитавшие троих детей до 8 лет, могут выйти на пенсию на 3 года раньше положенного возраста, а воспитавшие четверых — на 4 года ранее.