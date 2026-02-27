Ричмонд
Москвичка чуть не стала рогатой из-за препарата от прыщей

Жительница Москвы столкнулась с ужасающими последствиями лечения акне. Как она рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ, после курса сильного препарата от прыщей у неё начала расти кость на ноге.

Девушка прошла два курса ретиноидов. После первого случился рецидив, и она перешла на более мощное средство — роаккутан. Прыщи исчезли практически мгновенно, но через пару месяцев девушка обнаружила на ноге шишку. В клинике ей диагностировали гиперостоз — патологическое разрастание костной ткани. В её случае это была трёхсантиметровая шишка на берцовой кости.

Москвичка едва не отрастила рога из-за препарата от прыщей Видео © Telegram/SHOT ПРОВЕРКЕ.

Врачи объяснили, что это серьёзный побочный эффект препарата. В запущенной стадии кости могли начать расти и на лице, и девушка рисковала буквально «отрастить рога». Травматолог-ортопед Ибрагим Евстемиров пояснил, что такие наросты возникают в местах нагрузки или прикрепления сухожилий. После отмены препарата новые очаги не появляются, но уже выросшая кость никуда не исчезает.

А ранее Life.ru писал, что россиянка поплатилась лицом за любовь к массажу. После нескольких сеансов у неё развилась тяжёлая форма акне, которую пришлось месяц лечить антибиотиками. Первые прыщи появились уже после второго раза, но девушка не остановилась.

