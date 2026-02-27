Москвичка чуть не стала рогатой из-за препарата от прыщей

Девушка прошла два курса ретиноидов. После первого случился рецидив, и она перешла на более мощное средство — роаккутан. Прыщи исчезли практически мгновенно, но через пару месяцев девушка обнаружила на ноге шишку. В клинике ей диагностировали гиперостоз — патологическое разрастание костной ткани. В её случае это была трёхсантиметровая шишка на берцовой кости.