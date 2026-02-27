Мирошник: ВСУ использовали российских пленных как подопытных

Украинские медики проводили опасные врачебные манипуляции на пленных российских военнослужащих, используя их в качестве живых манекенов для обучения практикантов. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.
В материалах приводятся показания российских военнослужащих, прошедших через украинский плен. Перед передачей в СИЗО их привезли в больницу города Сумы.
Один из бойцов рассказал, что у него было осколочное ранение правой руки возле локтя. Врач спросил у конвоира: «Что с ним делать? Зашивать или перемотать?» Сопровождающий ответил: «Да, перемотай, и сойдет». Однако вместо перевязки к пленному привели практикантов, которые под руководством врача учились брать кровь из артерий.
— Мне говорит: «Сейчас будет больно». Этот практикант тренировался, получается, на мне, как брать кровь из артерии. Я аж подпрыгивал от боли от этой «процедуры». Врач ему сказал: «Так делать нельзя». После чего мне просто бинтом руку перемотали после этих экспериментов и закинули обратно в машину, — рассказал военнослужащий.
Как отметил военнослужащий, из-за того, что рану не обработали и не зашили, началось загноение, и она заживала около семи месяцев, передает ТАСС.
Ранее Мирошник сообщил, что российские военнопленные подвергаются пыткам и издевательствам в тайных тюрьмах украинской армии — «зинданах, подвалах, бетонных коробках, зачастую в клетках». По его словам, в таких пыточных у пленных ВС РФ добиваются получения военной информации. Мирошник подчеркнул, что истязания в таких местах носят характер конвейера и марафона. Пленных бойцов избивают сразу же при поступлении, а потом пытают электротоком, морят голодом и не дают воду.