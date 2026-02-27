Ричмонд
Мошенники стали добавлять россиян в фейковые чаты поликлиник

РИА Новости: мошенники стали добавлять россиян в фейковые чаты поликлиник.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Злоумышленники стали добавлять россиян в фальшивые чаты поликлиник и под предлогом подтверждения прикрепления к медучреждению похищать их данные, выяснило РИА Новости.

Аферисты добавляют жертву в фейковый чат поликлиники в мессенджере, пишут в нем ФИО и дату рождения и просят подтвердить прикрепление к медицинской организации.

После того, как человек соглашается подтвердить прикрепление, ему поступает ссылка с якобы анкетой для подтверждения персональных данных, однако она оказывается фишинговой.

Перейдя по этой ссылке, жертва может запустить автоматическое скачивание вредоносного программного обеспечения, которое даст злоумышленникам удалённый доступ к компьютеру или телефону.