Лейтенант Горынин подавил миномётный расчёт ВСУ

Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военнослужащем Александре Лапшине. Замкомандира взвода старший сержант Лапшин в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по захвату украинских укреплённых позиций. Российские военные попали под шквальный огонь, они решили обойти противника с фланга.