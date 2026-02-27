Лейтенант Горынин подавил миномётный расчёт ВСУ

Российский военнослужащий Евгений Горынин подавил миномётный расчёт Вооружённых сил Украины, в результате штурмовики захватили опорный пункт, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что подразделение под командованием командира мотострелкового взвода лейтенанта Горынина вело наступательные действия на одном из тактических направлений. Штурмовики попали под миномётный обстрел.
«Евгений Горынин лично вывел боевую машину на огневой рубеж, несмотря на применение противником ударных дронов, точным огнём из орудия подавил миномётный расчёт противника. Затем, оперативно сменив огневую позицию, продолжил вести огонь по опорному пункту противника, поддерживая продвижение штурмовой группы», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что благодаря мужеству, а также личным навыкам лейтенанта Горынина российские штурмовики захватили важный опорник украинских войск.
Кроме того, в ведомстве рассказали о российском военнослужащем Александре Лапшине. Замкомандира взвода старший сержант Лапшин в составе штурмовой группы выполнял боевую задачу по захвату украинских укреплённых позиций. Российские военные попали под шквальный огонь, они решили обойти противника с фланга.
«Точным огнём старший сержант Лапшин уничтожил нескольких боевиков и начал продвигаться в глубину обороны связывая оставшийся гарнизон боем. Мужественные действия старшего сержанта Александра Лапшина позволили штурмовой группе продолжить движение и захватить укреплённые позиции, уничтожив личный состав противника», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.