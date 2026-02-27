Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников

«Чтобы не стать жертвой преступников, надо помнить следующие правила. Во-первых, во всех случаях мошенники рассчитывают на то, что человек, находясь в стрессовой ситуации от содержащейся в смс информации, начнет суетиться, паниковать и действовать по алгоритму мошенников. Поэтому важно, получив смс, не совершать быстрых действий, а досчитать мысленно до 20 и подумать, как эту информацию можно перепроверить», — сообщил он.