Юрист рассказал, как не стать жертвой мошенников

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Россиянам, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно не совершать поспешных действий, не сообщать личные данные неизвестным абонентам и не переходить по ссылкам от них, рассказал РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов (МКА) «Клишин и партнеры» Денис Талызин.
«Чтобы не стать жертвой преступников, надо помнить следующие правила. Во-первых, во всех случаях мошенники рассчитывают на то, что человек, находясь в стрессовой ситуации от содержащейся в смс информации, начнет суетиться, паниковать и действовать по алгоритму мошенников. Поэтому важно, получив смс, не совершать быстрых действий, а досчитать мысленно до 20 и подумать, как эту информацию можно перепроверить», — сообщил он.
Во-вторых, юрист напомнил, что работники полиции, банков, пенсионного фонда, налоговой службы никогда не просят граждан сообщать им цифровую информацию, относящуюся к их личным данным или банковским реквизитам.
«В-третьих, никогда нельзя переходить по ссылкам, которые пришли от незнакомых абонентов или организаций, к которым человек первоначально не обращался», — добавил Талызин.
Он отметил, что любой способ что-то получить бесплатно от незнакомых людей или организаций (например, бесплатно скачать платную программу) всегда заканчивается потерей денег.