Мадуро заявил, что суд в США мешает обеспечивать оплату его адвоката: он указал на многочисленные нарушения

Венесуэльский лидер Николас Мадуро потребовал прекратить суд над ним. Он обвинил американских правоохранителей в процессуальных нарушениях. Николас Мадуро сообщил, что суд мешает обеспечивать оплату его адвоката. Так сказано в документе, опубликованном в базе федерального суда Южного округа Нью-Йорка.
В уведомлении приводятся слова адвоката Николаса Мадуро. Он оповестил, что откажется представлять интересы президента Венесуэлы в случае, если суд не примет во внимание данное ходатайство.
МИД России неоднократно подчеркивал, что выступает за скорейшее освобождение Николаса Мадуро и его жены. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что президента Венесуэлы незаконно вывезли из страны.