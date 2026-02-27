Ричмонд
Мадуро заявил, что суд в США мешает обеспечивать оплату его адвоката: он указал на многочисленные нарушения

Мадуро требует прекратить суд над ним из-за процессуальных нарушений.

Источник: Комсомольская правда

Венесуэльский лидер Николас Мадуро потребовал прекратить суд над ним. Он обвинил американских правоохранителей в процессуальных нарушениях. Николас Мадуро сообщил, что суд мешает обеспечивать оплату его адвоката. Так сказано в документе, опубликованном в базе федерального суда Южного округа Нью-Йорка.

Президент Венесуэлы уведомил о нарушениях, в том числе, по шестой поправке к Конституции США. Она, как сказано в документе, дает право на справедливый суд.

В уведомлении приводятся слова адвоката Николаса Мадуро. Он оповестил, что откажется представлять интересы президента Венесуэлы в случае, если суд не примет во внимание данное ходатайство.

МИД России неоднократно подчеркивал, что выступает за скорейшее освобождение Николаса Мадуро и его жены. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила, что президента Венесуэлы незаконно вывезли из страны.

