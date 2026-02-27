Ричмонд
Путин поздравил военнослужащих Сил спецопераций с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих Сил специальных операций с профессиональным праздником. В видеообращении глава государства подчеркнул, что формирование этих мобильных и высокотехнологичных подразделений стало ответом на острые вызовы XXI века и задачи по укреплению суверенитета страны.

Путин поздравил военнослужащих Сил спецопераций. Видео © Telegram / Кремль. Новости.

Путин выразил уверенность, что бойцы и впредь будут на высочайшем уровне обеспечивать безопасность Отечества, показывая пример верности присяге и воинскому долгу. Он пожелал им крепкого здоровья и всего самого доброго им и их близким.

«Вы можете по праву гордиться тем, что за короткие сроки заняли достойное место в авангарде Российской армии; развивая лучшие традиции отечественного спецназа», — подчеркнул российский лидер.

Ранее Life.ru писал, что ГД приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий обязательную геномную регистрацию для отдельных категорий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Регистрация будет проводиться в период службы или работы в условиях мобилизации, чрезвычайного или военного положения, а также при отправке за рубеж для борьбы с терроризмом.

