Путин поздравил военнослужащих Сил спецопераций с профессиональным праздником

Путин поздравил военнослужащих Сил спецопераций. Видео © Telegram / Кремль. Новости.
Путин выразил уверенность, что бойцы и впредь будут на высочайшем уровне обеспечивать безопасность Отечества, показывая пример верности присяге и воинскому долгу. Он пожелал им крепкого здоровья и всего самого доброго им и их близким.
«Вы можете по праву гордиться тем, что за короткие сроки заняли достойное место в авангарде Российской армии; развивая лучшие традиции отечественного спецназа», — подчеркнул российский лидер.
Ранее Life.ru писал, что ГД приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий обязательную геномную регистрацию для отдельных категорий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Регистрация будет проводиться в период службы или работы в условиях мобилизации, чрезвычайного или военного положения, а также при отправке за рубеж для борьбы с терроризмом.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.