Путин поздравил военнослужащих Сил спецопераций с профессиональным праздником

Ранее Life.ru писал, что ГД приняла во втором и третьем чтениях законопроект, вводящий обязательную геномную регистрацию для отдельных категорий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Регистрация будет проводиться в период службы или работы в условиях мобилизации, чрезвычайного или военного положения, а также при отправке за рубеж для борьбы с терроризмом.