Россиянам рассказали, будет ли сокращенным рабочий день 6 марта

«Аналогичная февралю складывается ситуация и с празднованием 8 Марта, которое в текущем году приходится на воскресенье. Таким образом, пятница, 6 марта, останется обычным рабочим днём стандартной продолжительности», — сказал Нилов.
Депутат пояснил, что такая регламентация помогает сохранять стабильность производственного процесса. При этом он напомнил, что праздничный отдых в марте продлится три дня — с 7 по 9 марта, что создаёт отличные условия для семейного торжества и чествования женщин.
«Вместе с тем призываю руководителей организаций, у которых есть такая возможность, проявить внимательность к своим сотрудникам и поощрить их ранним завершением рабочего дня накануне праздника», — добавил Нилов.