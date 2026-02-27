Ричмонд
В Финляндии заявили, что ледоколы РФ помогают застрявшим во льдах финским судам

Агентство транспортной инфраструктуры европейской страны отметило, что это делается в соответствии с обычной зимней практикой судоходства.

ХЕЛЬСИНКИ, 27 февраля. /ТАСС/. Российские ледоколы оказывают помощь нескольким грузовым судам, застрявшим во льдах в Финском заливе и в территориальных водах Финляндии. Об этом сообщило агентство транспортной инфраструктуры Финляндии.

Как заявляет агентство, финским судам «оказывается помощь в рамках международного сотрудничества с российскими ледоколами» в соответствии с обычной зимней практикой судоходства. Также по конкретному запросу агентства российский ледокол может оказать помощь грузовому судну в территориальных водах Финляндии.

Ранее МЧС России сообщило ТАСС о завершении спасательной операции по спасению 19 человек, застрявших на льду Финского залива в Ленобласти.