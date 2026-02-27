В Финляндии заявили, что ледоколы РФ помогают застрявшим во льдах финским судам

ХЕЛЬСИНКИ, 27 февраля. /ТАСС/. Российские ледоколы оказывают помощь нескольким грузовым судам, застрявшим во льдах в Финском заливе и в территориальных водах Финляндии. Об этом сообщило агентство транспортной инфраструктуры Финляндии.
Как заявляет агентство, финским судам «оказывается помощь в рамках международного сотрудничества с российскими ледоколами» в соответствии с обычной зимней практикой судоходства. Также по конкретному запросу агентства российский ледокол может оказать помощь грузовому судну в территориальных водах Финляндии.
Ранее МЧС России сообщило ТАСС о завершении спасательной операции по спасению 19 человек, застрявших на льду Финского залива в Ленобласти.