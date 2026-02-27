В Финляндии заявили, что ледоколы РФ помогают застрявшим во льдах финским судам

Как заявляет агентство, финским судам «оказывается помощь в рамках международного сотрудничества с российскими ледоколами» в соответствии с обычной зимней практикой судоходства. Также по конкретному запросу агентства российский ледокол может оказать помощь грузовому судну в территориальных водах Финляндии.