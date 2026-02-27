В Бодайбо и Шелехове контролируют начисление платы за коммунальные услуги

Тем, кто живёт в Шелехове и Баклашах и пострадал от коммунальной аварии 12 февраля 2026 года, пересчитают плату за холодную воду за февраль. Скидку дадут за каждый час, когда воды не было дольше положенных четырёх часов. За каждый такой час плата за воду за месяц уменьшится на 0,15%.