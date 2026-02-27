В Бодайбо и Шелехове контролируют начисление платы за коммунальные услуги. Об этом сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства. Напомним, в Бодайбо 30 января жители остались без тепла и воды из-за промерзания водовода. Отопление вернули во все жилые дома к 22 февраля.
— Ресурсоснабжающие организации обязаны исключить из платежек дни, когда не было воды и тепла и произвести перерасчёты. Служба держит этот вопрос на особом контроле, — подчеркнула руководитель службы госжилстройнадзора Елена Рабцевич.
Организация выставила жильцам полный счет за январь 2026 года. В связи с этим организации было вынесено предостережение. Перерасчет за дни с 30 по 31 января, когда услуги уже не предоставлялись, будет учтен в счете за февраль 2026 года.
Тем, кто живёт в Шелехове и Баклашах и пострадал от коммунальной аварии 12 февраля 2026 года, пересчитают плату за холодную воду за февраль. Скидку дадут за каждый час, когда воды не было дольше положенных четырёх часов. За каждый такой час плата за воду за месяц уменьшится на 0,15%.