В аэропорту Пулково задерживаются вылеты 14 рейсов

Задержаны рейсы в Дубай, Челябинск, Уфу, Баку, Горно-Алтайск, Пермь, Москву, Нарьян-Мар, Бухару, Ставрополь, а также по два — в Оренбург и Стамбул. Отменены самолеты в Ярославль, Стамбул и Калининград.