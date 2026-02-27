Ричмонд
В аэропорту Пулково задерживаются вылеты 14 рейсов

Среди них отменены самолеты в Ярославль, Стамбул и Калининград.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Задержки 14 рейсов фиксируются в Пулково. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Задержаны рейсы в Дубай, Челябинск, Уфу, Баку, Горно-Алтайск, Пермь, Москву, Нарьян-Мар, Бухару, Ставрополь, а также по два — в Оренбург и Стамбул. Отменены самолеты в Ярославль, Стамбул и Калининград.

Ранее Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что контролирует ситуацию с задержками в аэропорту Пулково. Отмечалось, что причиной задержек рейсов в Архангельск, Калугу, Киров, Москву, Челябинск и Ярославль стали неблагоприятные метеоусловия и действовавшие ограничения в аэропортах столицы.