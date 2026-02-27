В России могут установить потолок цен на цветы перед 8 марта

В России хотят ограничить наценку на цветы накануне праздников, в том числе 8 марта, 14 февраля и 1 сентября. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Нужно ограничивать розничную наценку на цветы, чтобы был некий “потолок” роста цен, даже по большим праздникам. Мы подготовим такое предложение», — сказал Миронов ТАСС, назвав подорожание цветов накануне праздничных дней «откровенной и наглой спекуляцией на спросе».
Он призвал антимонопольную службу подключиться к этому вопросу.
«Стыда у них никакого нет и никогда не будет, поэтому антимонопольной службе надо бить по рукам, наказывать их и требовать, чтобы никакие цены не повышались», — резюмировал Миронов.
Тем временем глава крестьянского хозяйства рассказала, что происходит с ценами на тюльпаны, и какие цвета в моде. По её прогнозам, к 8 марта тюльпаны могут подорожать в два раза.
Ранее опрос показал, что 65% мужчин считают цветы 8 марта беспроигрышной стратегией. Однако только 45% женщин действительно хотят получить в подарок букет. Вместо этого дамы мечтают о путешествиях и романтических свиданиях, украшениях либо желают получить подарок деньгами.