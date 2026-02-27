Взлом биологии: Назван главный секрет долгожителей, который снижает риск болезней

Крупные эпидемиологические исследования показывают, что такой настрой связан не только с эмоциональным состоянием, но и с продолжительностью жизни. В двух масштабных когортных исследованиях у людей с самым высоким уровнем оптимизма продолжительность жизни была в среднем на 11−15% больше, а шансы дожить как минимум до 85 лет — в 1,5−1,7 раза выше по сравнению с наиболее пессимистичными участниками.