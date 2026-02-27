Взлом биологии: Назван главный секрет долгожителей, который снижает риск болезней

Крупные эпидемиологические исследования показывают, что такой настрой связан не только с эмоциональным состоянием, но и с продолжительностью жизни. В двух масштабных когортных исследованиях у людей с самым высоким уровнем оптимизма продолжительность жизни была в среднем на 11−15% больше, а шансы дожить как минимум до 85 лет — в 1,5−1,7 раза выше по сравнению с наиболее пессимистичными участниками.
Ирина Крашкина.
Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н.
По словам специалиста, особенно заметно влияние оптимизма проявляется в сфере сердечно-сосудистого здоровья и на уровне биологических процессов.
«В одном из исследований мужчины с самым высоким уровнем оптимизма имели примерно на 55% меньший риск смерти от сердечно-сосудистых причин по сравнению с группой с самым низким уровнем оптимизма — даже после учёта артериального давления, уровня холестерина, курения, массы тела и других факторов. У более оптимистичных людей, как правило, ниже хронический уровень кортизола, лучше показатели воспаления и более гармоничный профиль здоровья в целом», — рассказала она.
Эксперт подчеркнула, что оптимизм — это ещё и важный психологический ресурс, помогающий эффективнее справляться со стрессом и принимать адаптивные решения.
«Люди с более позитивным взглядом на будущее чаще ищут поддержку, стараются решать проблему, а не избегать её, реже застревают в “жевании” негативных мыслей. У них ниже риск депрессии, тревожных расстройств и суицидальных мыслей, а уровень субъективного счастья и удовлетворённости жизнью выше», — добавила Крашкина.
Она отметила, что оптимизм не означает отрицание трудностей. Напротив, он предполагает восприятие проблем как временных и конкретных, а не глобальных и неизбежных.
«Устойчивый пессимизм связан с более высоким риском депрессии, снижением приверженности лечению и менее здоровым поведением — вплоть до большей распространённости курения, переедания и гиподинамии. При этом оптимизм можно развивать: тренинги, фиксация позитивных событий дня, переосмысление неудач с акцентом на контролируемые факторы, практика благодарности и самосострадания помогают повысить уровень реалистичного оптимизма», — резюмировала врач.
