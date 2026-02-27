Трамп требует у Британии разрешить использовать базу для ударов по Ирану

«Вашингтон решительно настроен добиться своего, увязывая использование базы с общим одобрением сделки. Британскому премьеру Киру Стармеру придётся решить — ратифицировать ли сделку, несмотря на позицию США, или отказаться от неё, что грозит многомиллиардным иском со стороны Маврикия», — говорится в публикации.