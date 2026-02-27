Ричмонд
+7°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп требует у Британии разрешить использовать базу для ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп требует у Британии разрешить использовать базу для ударов по Ирану, узнала британская газета The Daily Telegraph.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп требует у Британии разрешить использовать базу для ударов по Ирану, сообщает британская газета The Daily Telegraph.

Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, речь идёт о базе, которая расположена на острове Диего-Гарсия (архипелаг Чагос) в Индийском океане.

Трамп якобы откажется поддерживать договорённость между Британией и Маврикием о передаче под его суверенитет архипелага, если британская сторона не позволит американским военным использовать базу.

«Вашингтон решительно настроен добиться своего, увязывая использование базы с общим одобрением сделки. Британскому премьеру Киру Стармеру придётся решить — ратифицировать ли сделку, несмотря на позицию США, или отказаться от неё, что грозит многомиллиардным иском со стороны Маврикия», — говорится в публикации.

В материале сказано, что базой управляют США и Британия, при этом на использование базы для операций, «выходящих за рамки рутинных», требуется согласие британской стороны.

Архипелаг Чагос являлся колонией Британии, в 1965 году он стал отдельной административной единицей. Маврикий получил независимость, но Чагос остался во владении Британии. В 1966 году Соединённые Штаты арендовали остров Диего-Гарсия и построили авиабазу.

20 февраля Трамп заявил, что он отводит «максимум 15 дней» на достижение соглашения с Ираном.

По данным Axios, спецпосланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер выразили разочарование по итогам переговоров в Женеве.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше