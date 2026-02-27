Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп требует у Британии разрешить использовать базу для ударов по Ирану, сообщает британская газета The Daily Telegraph.
Издание ссылается на информацию, полученную от источников. По их словам, речь идёт о базе, которая расположена на острове Диего-Гарсия (архипелаг Чагос) в Индийском океане.
Трамп якобы откажется поддерживать договорённость между Британией и Маврикием о передаче под его суверенитет архипелага, если британская сторона не позволит американским военным использовать базу.
«Вашингтон решительно настроен добиться своего, увязывая использование базы с общим одобрением сделки. Британскому премьеру Киру Стармеру придётся решить — ратифицировать ли сделку, несмотря на позицию США, или отказаться от неё, что грозит многомиллиардным иском со стороны Маврикия», — говорится в публикации.
В материале сказано, что базой управляют США и Британия, при этом на использование базы для операций, «выходящих за рамки рутинных», требуется согласие британской стороны.
Архипелаг Чагос являлся колонией Британии, в 1965 году он стал отдельной административной единицей. Маврикий получил независимость, но Чагос остался во владении Британии. В 1966 году Соединённые Штаты арендовали остров Диего-Гарсия и построили авиабазу.
20 февраля Трамп заявил, что он отводит «максимум 15 дней» на достижение соглашения с Ираном.
По данным Axios, спецпосланник президента Соединённых Штатов Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер выразили разочарование по итогам переговоров в Женеве.