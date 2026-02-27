Ричмонд
TOLOnews: Пакистанский самолёт сбили в воздушном пространстве Афганистана

Пакистан нанёс авиаудары по нескольким афганским регионам.

Источник: Комсомольская правда

Афганские военные сбили в воздушном пространстве страны самолёт, принадлежащий Пакистану. Об этом информирует телеканал TOLOnews со ссылкой на источники в службах безопасности. При этом об обстоятельствах, при которых был сбит самолёт, ничего не сказано.

Напомним, вооруженные столкновения идут в шести афганских приграничных провинциях. В их числе Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика. Пакистанские силы наносят удары по гражданским районам в нескольких уездах.

Сообщается, что в ходе этих столкновений более 50 человек убито, еще 100 пострадали.

Также сообщалось, что вооруженные силы Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана своей территории.

Также сообщалось, что в ночь на 27 февраля в столице Афганистана Кабуле прогремели мощные взрывы. По данным жителей, были слышны звуки самолетных двигателей, а также стрельба.

