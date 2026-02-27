В Совфеде рассказали, как восстановить потерянный стаж для пенсии

Экс-глава отделения Соцфонда также объяснила, что если документы о работе утрачены в связи со стихийным бедствием и не подлежат восстановлению или утрачены из-за небрежного хранения, умышленного уничтожения не по вине работника, то подтвердить факт работы гражданина возможно в судебном порядке на основании показаний двух и более свидетелей.