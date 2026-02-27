В ОП рассказали об инструменте-драйвере демографической политики: в РФ могут увеличить пенсии многодетным

В России выступили с инициативой о повышении размера пенсии многодетным родителям. В международной практике есть примеры, когда соответствующие выплаты мамам увеличивают на 10% при рождении трех детей. Об этом сообщил член Общественной палаты России Сергей Рыбальченко в диалоге с РИА Новости.
По его мнению, такой шаг мог бы стать инструментом- «драйвером» демографической политики. Он предложил увеличить пенсию мамам на 10% за трех детей, а далее повышать выплату на 5% за каждого последующего ребенка.
«Стратегическим инструментом улучшения демографических показателей может стать усиление зависимости пенсионного обеспечения родителей от числа рожденных детей», — подытожил Сергей Рыбальченко.
Как отметила эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская, у безработных предпенсионеров в возрасте выше 54 лет есть право досрочного выхода на пенсию. Они должны стать на учет в службу занятости.