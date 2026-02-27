В ОП рассказали об инструменте-драйвере демографической политики: в РФ могут увеличить пенсии многодетным

В России выступили с инициативой о повышении размера пенсии многодетным родителям. В международной практике есть примеры, когда соответствующие выплаты мамам увеличивают на 10% при рождении трех детей. Об этом сообщил член Общественной палаты России Сергей Рыбальченко в диалоге с РИА Новости.