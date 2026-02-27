Роструд раскрыл число компаний в реестре недобросовестных работодателей

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Почти 700 компаний внесены в реестр работодателей, которые нанимали на работу нелегально, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роструда.
«На сегодняшний день в реестр работодателей, у которых зафиксированы случаи нелегальной занятости, внесены 686 работодателей», — сказали в пресс-службе.
В Роструде объяснили, что единственным критерием для включения работодателя в этот реестр является нарушение трудового законодательства, связанное с нелегальной занятостью.
«Информация о недобросовестных работодателях хранится в реестре в течение года с момента последнего нарушения», — говорится в сообщении.