МВД показало видео спасения похищенной в Смоленске девочки и задержание преступника

В Сети появились первые кадры спасения девятилетней девочки, похищенной в Смоленске. Видеозапись опубликовало МВД России.

Спасение похищенной в Смоленске девочки. Видео © Telegram / Ирина Волк.

На кадрах видно, как ребёнка выводят из дома, где её удерживал похититель, а также момент задержания самого злоумышленника, которого уложили лицом в пол.

Девочка пропала 24 февраля: утром она вышла из дома выгулять собаку, не взяв с собой телефон и ключи, и не вернулась. По факту исчезновения возбудили уголовное дело, мать активно сотрудничала со следствием. Поиски продолжались почти трое суток, обследованная территория вышла за пределы города. В операции участвовали около 320 человек. Оказалось, что ребёнок был в соседнем доме на улице, где она и проживала.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

