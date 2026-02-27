МВД показало видео спасения похищенной в Смоленске девочки и задержание преступника

Девочка пропала 24 февраля: утром она вышла из дома выгулять собаку, не взяв с собой телефон и ключи, и не вернулась. По факту исчезновения возбудили уголовное дело, мать активно сотрудничала со следствием. Поиски продолжались почти трое суток, обследованная территория вышла за пределы города. В операции участвовали около 320 человек. Оказалось, что ребёнок был в соседнем доме на улице, где она и проживала.