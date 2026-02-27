TOLO News: в Афганистане сбили самолёт ВВС Пакистана

Афганские военнослужащие сбили самолёт Военно-воздушных сил Пакистана в воздушном пространстве Афганистана, сообщает телеканал TOLO News.
Афганский телеканал ссылается на информацию, полученную от источников в службах безопасности.
Другие подробности не приводятся.
Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что Пакистан нанёс авиаудары по нескольким районам в провинциях Кабул, Кандагар и Пактия.
Напомним, накануне вечером Афганистан начал военную операцию против пакистанских военных вдоль линии Дюранда в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана. Власти Пакистана утверждают, что в столкновениях на границе убиты 72 афганских военнослужащих, ещё более 120 военных получили ранения.
Ранее сообщалось, что в Кабуле прогремел мощный взрыв, а затем раздалась интенсивная стрельба. По данным Al Jazeera, Пакистан нанёс авиаудар по столице Афганистана.