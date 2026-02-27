Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TOLO News: в Афганистане сбили самолёт ВВС Пакистана

Афганские военнослужащие сбили самолёт Военно-воздушных сил Пакистана в воздушном пространстве Афганистана, сообщает телеканал TOLO News.

Источник: Аргументы и факты

Афганские военнослужащие сбили самолёт Военно-воздушных сил Пакистана в воздушном пространстве Афганистана, сообщает телеканал TOLO News.

Афганский телеканал ссылается на информацию, полученную от источников в службах безопасности.

Другие подробности не приводятся.

Пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Моджахед заявил, что Пакистан нанёс авиаудары по нескольким районам в провинциях Кабул, Кандагар и Пактия.

Напомним, накануне вечером Афганистан начал военную операцию против пакистанских военных вдоль линии Дюранда в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана. Власти Пакистана утверждают, что в столкновениях на границе убиты 72 афганских военнослужащих, ещё более 120 военных получили ранения.

Ранее сообщалось, что в Кабуле прогремел мощный взрыв, а затем раздалась интенсивная стрельба. По данным Al Jazeera, Пакистан нанёс авиаудар по столице Афганистана.

Узнать больше по теме
Афганистан: древняя страна с непростой историей
Государство с одной из самых сложных исторических траекторий — так можно описать многострадальный Афганистан. На протяжении веков его территория находилась на стыке империй, что неизбежно приводило к войнам и политической нестабильности. В статье разбирается, где находится Афганистан, как складывалась его история и какую роль он играет в современном мире.
Читать дальше