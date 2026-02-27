Звезда британских сериалов Майкл Бэррон умер во время экстремального секса

По данным следствия, в январе 2025 года актер отправился в квартиру в Северном Манчестере после знакомства в интернете. Его тело нашли со сломанными костями и повреждениями хрящей шеи. Травмы были получены в результате удушения — мужчину привязали к кровати лицом вниз и сели сверху, сдавливая шею с большой силой. Из-за нехватки кислорода остановилось сердце.