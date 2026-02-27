Ричмонд
Звезда британских сериалов Майкл Бэррон умер во время экстремального секса

Звезда сериалов «Ферма Эммердейл» и «Холлиокс» Майкл Бэррон скончался в возрасте 38 лет в январе во время экстремального секса. Об этом сообщает Metro со ссылкой на материалы суда.

По данным следствия, в январе 2025 года актер отправился в квартиру в Северном Манчестере после знакомства в интернете. Его тело нашли со сломанными костями и повреждениями хрящей шеи. Травмы были получены в результате удушения — мужчину привязали к кровати лицом вниз и сели сверху, сдавливая шею с большой силой. Из-за нехватки кислорода остановилось сердце.

Суд квалифицировал смерть как непредумышленное убийство, говорится в сообщении.