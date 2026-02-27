Ричмонд
В ГД рассказали, жителям каких городов России чаще всего звонят мошенники

РИА Новости: мошенники чаще всего звонят жителям Москвы и Петербурга.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Телефонные мошенники концентрируются на Москве и Санкт-Петербурге, а также промышленных центрах, южных и дальневосточных регионах, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» партии «Единая Россия» Антон Немкин.

«Сегодняшняя статистика киберпреступности показывает, что телефонные мошенники в первую очередь концентрируются на крупнейших агломерациях страны. Наибольшее количество подозрительных звонков традиционно фиксируется в Москве и Санкт-Петербурге — это объясняется высокой плотностью населения, уровнем доходов и активным использованием цифровых сервисов. Для злоумышленников это максимально широкая “воронка” потенциальных жертв, где даже небольшой процент успешных атак приносит значительный финансовый результат», — сказал Немкин.

Депутат отметил, что в числе регионов повышенного риска также регулярно оказываются крупные промышленные и деловые центры — Екатеринбург, Новосибирск, Казань и Краснодар.

«Здесь высокая концентрация малого и среднего бизнеса, предпринимателей и самозанятых, которые активно пользуются банковскими продуктами, маркетплейсами и сервисами удалённой работы. Это расширяет набор сценариев социальной инженерии — от “службы безопасности банка” до псевдопроверок со стороны правоохранительных органов или операторов связи», — добавил он.

По словам парламентария, отдельная тенденция последних месяцев — рост количества звонков в быстрорастущие южные и дальневосточные регионы, включая Ростов-на-Дону и Владивосток.

«Причина — активная миграция населения, развитие логистики и внешнеэкономической деятельности. Мошенники используют поводы, связанные с доставками, таможенными платежами, инвестициями и криптовалютными схемами, адаптируя легенды под региональную специфику», — подчеркнул Немкин.

Он уточнил, что география звонков определяется не столько местом проживания жертвы, сколько утечками персональных данных и работой автоматизированных систем обзвона.

«Современные мошеннические колл-центры используют подмену номеров, массовые рассылки и элементы искусственного интеллекта для сегментации аудитории. Поэтому жители практически любого региона могут попасть в зону риска — особенно если их номер ранее фигурировал в базах утечек или публичных объявлениях», — добавил депутат.

По его словам, с точки зрения профилактики ключевым фактором остаётся цифровая грамотность.

«Независимо от города проживания, гражданам важно использовать самозапрет на кредиты, подключать уведомления о финансовых операциях, ограничивать приём звонков с иностранных номеров и не сообщать коды из SMS третьим лицам. Борьба с мошенничеством сегодня требует не только системных мер со стороны государства и банков, но и личной внимательности каждого пользователя», — заключил парламентарий.

