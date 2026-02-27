226 пар поженились в Иркутской области в зеркальную дату 26.02.2026

26 февраля 2026 года в Иркутской области сыграли свадьбу сразу 226 пар. Многие по-прежнему предпочитают заключать браки в «красивые» даты — с повторяющимися цифрами. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы ЗАГСа. Так, для сравнения в 2025 году в зеркальную дату 25.02.2025 брак зарегистрировали 165 пар.
Также ярким примером стал Татьянин день — 25 января, когда узами брака связали себя 123 пары. А среди невест оказалось 14 Татьян.
Следующая красивая дата в календаре уже не за горами: 26.06.2026. Есть вероятность, что она тоже соберёт немало желающих зарегистрировать браки.
Интересно, что 23 марта 2023 года оказался невероятно популярной датой для свадеб в Приангарье. В этот день 600 пар молодожёнов заполнили дворцы бракосочетания, создав настоящий ажиотаж.
