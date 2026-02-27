«СКА-Нефтяник» в Хабаровске выиграл у «Родины» второй матч четвертьфинальной серии

Вечером 26 февраля в Хабаровске в «Арене Ерофей» уверенной победой «СКА-Нефтяника» завершился второй матч четвертьфинальной серии с кировской «Родиной». Гости смогли открыть счёт, но этим лишь раззадорили «кабанов»: игра завершилась со счётом 12:1, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Пропустив мяч, армейцы быстро взяли игру под свой контроль и, как днём ранее, вынудили соперников раз за разом ошибаться в обороне, — рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник». — Судьба встречи вновь решилась ещё до перерыва — 6:1. Во втором тайме армейцы окончательно добили кировчан. Результативностью вновь блеснули Каланчин и Мяаття, записавшие на свой лицевой счет по очередному хет-трику. Повторно обыграв гостей с берегов Вятки, хабаровчане ныне имеют «матч-поинт», который постараются реализовать 1 марта в третьей встрече уже в Кирове.
В других матчах четвертьфинала XXXIV Чемпионата России в Суперлиге сезона 2025/26 годов также по второму разу победу одерживали хозяева льда: «Кузбасс» — «Старт» 7:3, «Водник» — «СКА-Уральский Трубник» 5:3, «Динамо» — «Енисей» 9:4.