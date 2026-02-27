«СКА-Нефтяник» в Хабаровске выиграл у «Родины» второй матч четвертьфинальной серии

— Пропустив мяч, армейцы быстро взяли игру под свой контроль и, как днём ранее, вынудили соперников раз за разом ошибаться в обороне, — рассказали в пресс-службе ХК «СКА-Нефтяник». — Судьба встречи вновь решилась ещё до перерыва — 6:1. Во втором тайме армейцы окончательно добили кировчан. Результативностью вновь блеснули Каланчин и Мяаття, записавшие на свой лицевой счет по очередному хет-трику. Повторно обыграв гостей с берегов Вятки, хабаровчане ныне имеют «матч-поинт», который постараются реализовать 1 марта в третьей встрече уже в Кирове.