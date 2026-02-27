В колледжах Приморья появится 13 новых специальностей и 8332 бюджетных места

В 2026 году возможности для получения среднего профессионального образования в Приморском крае станут шире. Власти региона увеличили количество бюджетных мест в колледжах и техникумах до 8 332, что на 180 мест больше прошлогодних показателей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Главным нововведением приемной кампании станет запуск 13 специальностей, которым раньше в крае не обучали. Учебные заведения начнут готовить разработчиков компьютерных игр и виртуальной реальности, специалистов по интеграции решений с искусственным интеллектом, а также экспертов в области мехатроники и робототехники.
Расширился список и для реального сектора экономики: появятся направления по горному делу, лесозаготовкам, промышленному рыболовству и ремонту оборудования.
«Приморье удерживает лидерство на Дальнем Востоке по развитию программы “Профессионалитет”, — рассказали в региональном министерстве профобразования.
Образовательные кластеры создаются в связке с крупными работодателями в сферах судостроения, строительства, медицины и туризма. Интерес к рабочим профессиям подтверждает статистика: сейчас в колледжах края обучается на 5 тысяч человек больше, чем в университетах.