Умеров сообщил о подготовке к трехсторонним переговорам с участием России

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что представители Киева и Вашингтона провели в Женеве переговоры, на которых обсуждались гарантии безопасности и экономические аспекты. По его словам, готовится следующий раунд. Об этом в четверг, 26 февраля, он написал в своем Telegram-канале.