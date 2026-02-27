Ричмонд
Умеров сообщил о подготовке к трехсторонним переговорам с участием России

Секретарь СНБО Украины Рустем Умеров заявил, что представители Киева и Вашингтона провели в Женеве переговоры, на которых обсуждались гарантии безопасности и экономические аспекты. По его словам, готовится следующий раунд. Об этом в четверг, 26 февраля, он написал в своем Telegram-канале.

Умеров сообщил, что задача украинской стороны — сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной.

— Особое внимание было уделено экономическому блоку и долгосрочным механизмам поддержки Украины… Мы детально проработали документ о восстановлении Украины, — цитирует политика ТАСС.

26 февраля стало известно, что специальный посланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф покинул отель Four Seasons, где проходили переговоры между делегациями США и Украины и куда прибыл специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Уиткофф ушел из отеля в 18:00 по местному времени (20:00 мск), проведя там четыре часа.

Прошлые переговоры между представителями России, США и Украины в Женеве заняли два дня. Встреча, которая началась 17 февраля около 16:00 по московскому времени, продлилась около пяти часов.

