Этот план нулевого дня спасёт вашу фигуру, если вы выбрали пиццу вместо диеты

Признайте факт срыва без осуждения. Оцените ситуацию спокойно и объективно. Не корите себя. Ошибки неизбежны, особенно при изменении пищевых привычек. Осознание произошедшего — первый шаг к восстановлению контроля.
Юлия Кашапова.
Диетолог, нутрициолог.
Найдите причину срыва.
Разберитесь, что привело к срыву. Задайте себе вопросы:
Какие события были перед этим? Было ли у вас хорошее настроение? Насколько реалистичным был ваш план питания? Что именно спровоцировало нарушение? Можно ли было избежать этой ситуации?
Запишите ответы и попробуйте выявить слабые места — усталость, стресс, длительные перерывы между приёмами пищи, отсутствие готовой еды под рукой. Это поможет заранее подготовиться к подобным ситуациям.
Пример: «Проснулась поздно из-за работы, не успела позавтракать и ушла голодной. В офисе коллеги заказали пиццу. Была уставшей и раздражённой — решила расслабиться».
Отпустите чувство вины и обновите план.
Простите себя. Вы человек, и ошибки — часть процесса. Не позволяйте чувству вины мешать двигаться дальше.
Возьмите чистый лист и чётко сформулируйте свою цель. Проанализируйте, был ли прежний план реалистичным. Возможно, его стоит упростить или скорректировать.
Составьте понятный план на неделю. Включите в меню любимые блюда, чтобы питание не воспринималось как наказание. Подготовьте контейнеры и готовьте еду заранее. Добавьте минимум 30 минут физической активности в день — начните с прогулок. Расскажите о своём намерении близкому человеку: поддержка помогает быстрее вернуться в режим.
Подготовьтесь к завтрашнему дню.
Заранее закупите продукты. Поставьте будильник на 15−20 минут раньше обычного. Установите напоминания о приёмах пищи и питьевом режиме. Начните новый день спокойно и организованно.
Эксперты также советуют пересмотреть формат семейных застолий, чтобы избежать переедания. В первую очередь важно обратить внимание на состав рациона с учётом индивидуальных особенностей каждого члена семьи. Подробнее о том, как спланировать семейное меню, — в материале Life.ru.
Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.