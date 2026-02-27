Ричмонд
Этот план нулевого дня спасёт вашу фигуру, если вы выбрали пиццу вместо диеты

Вы начали питаться правильно, но произошёл срыв. Появились чувство вины и разочарование? Не ругайте себя — такое случается со всеми. Этот момент можно превратить в «нулевой день» — точку отсчёта для нового старта. Диетолог и нутрициолог Юлия Кашапова поделилась с Life.ru пошаговым планом на ближайшие 24 часа.

Источник: Life.ru

Признайте факт срыва без осуждения. Оцените ситуацию спокойно и объективно. Не корите себя. Ошибки неизбежны, особенно при изменении пищевых привычек. Осознание произошедшего — первый шаг к восстановлению контроля.

Юлия Кашапова.

Диетолог, нутрициолог.

Найдите причину срыва.

Разберитесь, что привело к срыву. Задайте себе вопросы:

Какие события были перед этим? Было ли у вас хорошее настроение? Насколько реалистичным был ваш план питания? Что именно спровоцировало нарушение? Можно ли было избежать этой ситуации?

Запишите ответы и попробуйте выявить слабые места — усталость, стресс, длительные перерывы между приёмами пищи, отсутствие готовой еды под рукой. Это поможет заранее подготовиться к подобным ситуациям.

Пример: «Проснулась поздно из-за работы, не успела позавтракать и ушла голодной. В офисе коллеги заказали пиццу. Была уставшей и раздражённой — решила расслабиться».

Отпустите чувство вины и обновите план.

Простите себя. Вы человек, и ошибки — часть процесса. Не позволяйте чувству вины мешать двигаться дальше.

Возьмите чистый лист и чётко сформулируйте свою цель. Проанализируйте, был ли прежний план реалистичным. Возможно, его стоит упростить или скорректировать.

Составьте понятный план на неделю. Включите в меню любимые блюда, чтобы питание не воспринималось как наказание. Подготовьте контейнеры и готовьте еду заранее. Добавьте минимум 30 минут физической активности в день — начните с прогулок. Расскажите о своём намерении близкому человеку: поддержка помогает быстрее вернуться в режим.

Подготовьтесь к завтрашнему дню.

Заранее закупите продукты. Поставьте будильник на 15−20 минут раньше обычного. Установите напоминания о приёмах пищи и питьевом режиме. Начните новый день спокойно и организованно.

Эксперты также советуют пересмотреть формат семейных застолий, чтобы избежать переедания. В первую очередь важно обратить внимание на состав рациона с учётом индивидуальных особенностей каждого члена семьи. Подробнее о том, как спланировать семейное меню, — в материале Life.ru.

