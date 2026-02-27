Этот план нулевого дня спасёт вашу фигуру, если вы выбрали пиццу вместо диеты

Вы начали питаться правильно, но произошёл срыв. Появились чувство вины и разочарование? Не ругайте себя — такое случается со всеми. Этот момент можно превратить в «нулевой день» — точку отсчёта для нового старта. Диетолог и нутрициолог Юлия Кашапова поделилась с Life.ru пошаговым планом на ближайшие 24 часа.