Выставка Екатерины Михайловой «Богу богово» начинает работу во Владивостоке

Открытие выставки Екатерины Михайловой «Богу богово» (12+), задуманное как цельное пространственное высказывание, а ставшее выставкой памяти безвременно ушедшей художницы, состоится сегодня, 27 февраля, в Центре современного искусства «Артэтаж». Начало мероприятия — в 17.00, сообщает ИА PrimaMedia.
«Изначально проект мыслился как движение внутри условного храма, олицетворяющего собой модель мира. Пространство выставки выстраивалось вокруг идеи храма как точки встречи внешнего и внутреннего, человеческого и большего, чем человек. Это должен был быть путь не к готовому ответу, а к усилению самого вопроса об ответственности и смысле жизни человека, — отмечает куратор выставки Юлия Климко. — После ухода художницы выставка поменяла оптику и стала пространством памяти. Однако это не мемориальный жест и не итог. Напротив, выставка “Богу богово” раскрывается как живой, многоголосый проект, где сосуществуют разные периоды, техники и регистры авторской практики. Здесь нет одной интонации, как и в настоящем храме, здесь звучит хор. Через живопись, керамику, текст и символ автор размышляла о жизни и смерти, любви и утрате, служении, времени и природе — о том, как человек пытается выстоять в мире перемен».
В состав экспозиции вошли работы разных направлений: от пленэрных пейзажей Приморья до символических и почти иконных образов, от исторических и архетипических сюжетов до натюрмортов, керамики и незавершенных работ.
По замыслу организаторов, «Богу богово» даст возможность зрителю остановиться и задать себе важные вопросы бытия, выбрав свою собственную меру близости с работами, с темой и с самим собой.
Выставка продлится с до 29 марта 2026 года.
Справка. Екатерина Михайлова (1988−2025) — междисциплинарный художник и независимый куратор. Работала на стыке живописи, современного искусства, перформативных и исследовательских практик. В фокусе ее художественных интересов находились темы памяти, телесности, сакрального опыта, коллективных ритуалов и внутренней трансформации. Член Международной ассоциации арт-терапевтов. Резидент галереи GLUBINA (Москва).
С 2016 года активно участвовала в выставочной и проектной деятельности. Работы Екатерины Михайловой экспонировались в России и за рубежом, в том числе в Москве, Приморском крае, Польше, Великобритании, Испании. Участница выставочных проектов Государственного Дарвиновского музея, Музея им. Арсеньева, Третьяковской галереи (шорт-лист конкурса), галереи GLUBINA, Никола-Ленивца. Куратор и со-куратор выставочных и междисциплинарных проектов, в том числе фестивальных и музейных. В активе Екатерины три персональные выставки, включая последнюю — «Богу богово» в ЦСИ «Артэтаж».