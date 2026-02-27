Выставка Екатерины Михайловой «Богу богово» начинает работу во Владивостоке

«Изначально проект мыслился как движение внутри условного храма, олицетворяющего собой модель мира. Пространство выставки выстраивалось вокруг идеи храма как точки встречи внешнего и внутреннего, человеческого и большего, чем человек. Это должен был быть путь не к готовому ответу, а к усилению самого вопроса об ответственности и смысле жизни человека, — отмечает куратор выставки Юлия Климко. — После ухода художницы выставка поменяла оптику и стала пространством памяти. Однако это не мемориальный жест и не итог. Напротив, выставка “Богу богово” раскрывается как живой, многоголосый проект, где сосуществуют разные периоды, техники и регистры авторской практики. Здесь нет одной интонации, как и в настоящем храме, здесь звучит хор. Через живопись, керамику, текст и символ автор размышляла о жизни и смерти, любви и утрате, служении, времени и природе — о том, как человек пытается выстоять в мире перемен».