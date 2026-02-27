Лихач на «Лексусе» из Владивостока похвастался скоростью и попал в розыск Госавтоинспекции

Уличный гонщик продемонстрировал подписчикам поездку по Русскому мосту на скорости 180 км/ч — одной рукой он держался за руль, второй — снимал вид из машины и показания спидометра. Публикация была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов в ходе мониторинга социальных сетей. На записи было отчётливо видно, что водитель автомобиля Lexus на Русском мосту превысил скорость более чем на 60 км/ч.
Госавтоинспекция Владивостока проводит проверку. По статье 12.9 КоАП РФ такое вопиющее нарушение скоростного режима влечет штраф до 7500 рублей.
В некоторых случаях езда на большой скорости по дорогам общего пользования может быть квалифицирована и по букве Уголовного кодекса — как действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств (статья 267.1 УК РФ) или как хулиганство (статья 213 УК РФ). Наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы, а также конфискацию автомобиля как орудия преступления.