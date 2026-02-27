Лихач на «Лексусе» из Владивостока похвастался скоростью и попал в розыск Госавтоинспекции

Уличный гонщик продемонстрировал подписчикам поездку по Русскому мосту на скорости 180 км/ч — одной рукой он держался за руль, второй — снимал вид из машины и показания спидометра. Публикация была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов в ходе мониторинга социальных сетей. На записи было отчётливо видно, что водитель автомобиля Lexus на Русском мосту превысил скорость более чем на 60 км/ч.