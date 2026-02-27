Ричмонд
Лихач на «Лексусе» из Владивостока похвастался скоростью и попал в розыск Госавтоинспекции

Во Владивостоке очередному любителю уличных гонок грозит ответственность за нарушение скоростного режима после того, как он сам опубликовал видео из салона своего автомобиля, на котором был виден спидометр, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на УМВД по Приморскому краю.

Источник: ДЕЙТА

Уличный гонщик продемонстрировал подписчикам поездку по Русскому мосту на скорости 180 км/ч — одной рукой он держался за руль, второй — снимал вид из машины и показания спидометра. Публикация была обнаружена сотрудниками правоохранительных органов в ходе мониторинга социальных сетей. На записи было отчётливо видно, что водитель автомобиля Lexus на Русском мосту превысил скорость более чем на 60 км/ч.

Госавтоинспекция Владивостока проводит проверку. По статье 12.9 КоАП РФ такое вопиющее нарушение скоростного режима влечет штраф до 7500 рублей.

В некоторых случаях езда на большой скорости по дорогам общего пользования может быть квалифицирована и по букве Уголовного кодекса — как действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств (статья 267.1 УК РФ) или как хулиганство (статья 213 УК РФ). Наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы, а также конфискацию автомобиля как орудия преступления.