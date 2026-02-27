Из Владивостока 63 животных-компаньона улетели за рубеж в этом году

С начала года в аэропорту Владивостока оформили 63 ветеринарных сертификата на выезд домашних животных-компаньонов за рубеж. По данным Приморского межрегионального управления Россельхознадзора, речь идёт о собаках, кошках и рептилиях, которые вылетали вместе с хозяевами в 13 стран.
С 1 января по 25 февраля специалисты управления выдали документы на 36 собак, 25 кошек и две черепахи. Эти сертификаты нужны, чтобы пересечь границу без нарушений ветеринарных правил: их оформляют перед поездкой, и без них животное не пустят на борт авиалайнера или в страну назначения.
Чаще всего жители Приморья улетают с питомцами в Таиланд: туда за названное время выехали 21 собака и 13 кошек по оформленным сертификатам. Также часто животные-компаньоны отправлялись с владельцами в Китай, куда вывезли 5 собак и 3 кошки, а две черепахи получили документы для поездки в Узбекистан.
Остальные питомцы вместе с хозяевами разъехались по Вьетнаму, Грузии, Казахстану, Белоруссии, Индонезии, США, Египту, Бразилии, Австрии и на Филиппины — для всех перелётов Россельхознадзор оформлял необходимые ветеринарные сертификаты.
Как поясняют в Россельхознадзоре, подать заявление на оформление сертификата можно заранее через официальный сайт ведомства. Хозяин заполняет онлайн-форму, после чего экспортный ветеринарный документ выписывает территориальное управление по месту проживания или отправки животного.
Для тех, кто только планирует поездку с питомцем, на сайте Россельхознадзора опубликованы подробные инструкции: какие прививки нужны, какие справки подготовить и какие требования предъявляют разные страны. Там же собрана информация о правилах перевозки животных-компаньонов в самолётах и на других видах транспорта.
Термин «животные-компаньоны» используют ветеринары и юристы, когда говорят о домашних животных, которых держат дома не ради получения приплода на продажу или службы, а прежде всего как «членов семьи». В эту категорию обычно включают собак, кошек, хорьков и других питомцев, которые живут рядом с человеком, разделяют с ним быт и поездки, а их присутствие важно для эмоциональной поддержки.