Из Владивостока 63 животных-компаньона улетели за рубеж в этом году

Термин «животные-компаньоны» используют ветеринары и юристы, когда говорят о домашних животных, которых держат дома не ради получения приплода на продажу или службы, а прежде всего как «членов семьи». В эту категорию обычно включают собак, кошек, хорьков и других питомцев, которые живут рядом с человеком, разделяют с ним быт и поездки, а их присутствие важно для эмоциональной поддержки.