Названы места в самолете, которые будут предоставлять россиянам с детьми

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Российские авиакомпании с 1 марта будут обязаны предоставлять пассажирам с детьми до 12 лет соседние места в одном ряду, а при их отсутствии — непосредственно впереди или позади, следует из изменений в Федеральные авиационные правила, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Перевозчик обязан предоставить ребенку (детям) в возрасте до двенадцати лет и сопровождающему его (их) пассажиру соседние пассажирские места… находящиеся непосредственно рядом друг с другом в одном ряду, не разделенные проходом, а в случае, если количество пассажиров превышает количество таких пассажирских мест, — пассажирские места в одном ряду, разделенные проходом», — говорится в новой редакции правил.
Также допускается предоставление сопровождающему места на соседнем ряду непосредственно впереди или позади ребенка.
Соседние места детям и их сопровождающим должны предоставляться бесплатно, при этом если пассажиры с детьми покупают билеты после начала регистрации на рейс и на момент их регистрации свободных соседних мест нет, авиакомпания должна предоставить им иные свободные места также без дополнительной платы.
Если ребенок путешествует с несколькими сопровождающими, пассажиры вправе самостоятельно выбрать человека, которому будет предоставлено соседнее пассажирское место с ребенком.