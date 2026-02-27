Названы места в самолете, которые будут предоставлять россиянам с детьми

Соседние места детям и их сопровождающим должны предоставляться бесплатно, при этом если пассажиры с детьми покупают билеты после начала регистрации на рейс и на момент их регистрации свободных соседних мест нет, авиакомпания должна предоставить им иные свободные места также без дополнительной платы.