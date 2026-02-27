Красноярская мэрия разыскивает собственников гаражей на Красномосковской

Документация уже разработана, положительное заключение на нее получено. Дело стопорят гаражные строения — всего их 30. 23 собственника уже дали согласие — им выплатят в совокупности 16,7 миллионов рублей. Судьба еще трех гаражей решается в суде, видимо, они в самом деле бесхозные. И мэрия просит откликнуться владельцев последних четырех. В противном случае их судьбу также решит суд.