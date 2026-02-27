Жительница Белгородчины предложила Гладкову купить её дом из-за атак БПЛА

На фоне постоянных атак беспилотников женщина призналась, что жить и растить детей в таких условиях невозможно, а лучший выход — уехать подальше от опасной зоны. На предложение губернатора так и сделать она пожаловалась, что продать имущество в регионе, который постоянно подвергается вражеским атакам, крайне сложно.
«А кто его здесь купит? Давайте я вам продам», — обратилась она к губернатору, предложив ему самому попробовать пожить в доме, который регулярно оказывается под налётами БПЛА.
Гладков признал, что эмоции женщины оправданны. По его словам, власти усиливают защиту региона и боеспособность местных подразделений, однако полностью обезопасить приграничные территории пока не удаётся. Он подчеркнул, что решение проблемы должны искать все уровни власти от федеральной до муниципальной.
Ранее Life.ru писал, что поздним вечером 26 февраля Белгород оказался под массированным ракетным ударом со стороны ВСУ — тревога звучала по всему городу, а в небе работала система ПВО. По предварительным данным, удар мог быть нанесён с использованием РСЗО HIMARS. Часть города осталась без света, воды и тепла из-за повреждений энергетической инфраструктуры.
