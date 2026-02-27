Рыбакам Новосибирской области рассказали о штрафах до 500 тысяч рублей

Росрыболовство напомнило жителям Новосибирска о новых штрафах за рыбную ловлю, которые вступают в действие в 2026 году.
Согласно закону о рыбалке, в среднем по России разрешено вылавливать не более 5 килограммов рыбы на человека в сутки. Однако эти нормы могут варьироваться в зависимости от региона. Запрещено добывать краснокнижные виды рыб, а осетровых и лососевых можно ловить только в частных водоёмах, где их разводят специально.
Любительская рыбалка разрешена на общедоступных водоёмах, за исключением тех, что находятся в заповедниках и охраняемых природных зонах. Закон также запрещает использование динамита, химических веществ, электроудочек и сетей (за исключением случаев, когда это разрешено для коренных народов или жителей определённых регионов). Особое внимание уделяется запрету на жаберные сети — их нельзя не только использовать, но и покупать, изготавливать или ввозить из-за границы.
Для нарушителей установлены штрафы за административные правонарушения.
За применение взрывчатых и химических веществ, электроудочек и сетей, может быть возбуждено уголовное дело по статье о браконьерстве. Это предусматривает штраф до полумиллиона рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет, а также обязанность возместить ущерб, нанесенный государству.
Татьяна Картавых