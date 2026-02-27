Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рыбакам Новосибирской области рассказали о штрафах до 500 тысяч рублей

Некоторые действия могут попасть под статьи УК России.

Источник: НДН.ИНФО

Росрыболовство напомнило жителям Новосибирска о новых штрафах за рыбную ловлю, которые вступают в действие в 2026 году.

Согласно закону о рыбалке, в среднем по России разрешено вылавливать не более 5 килограммов рыбы на человека в сутки. Однако эти нормы могут варьироваться в зависимости от региона. Запрещено добывать краснокнижные виды рыб, а осетровых и лососевых можно ловить только в частных водоёмах, где их разводят специально.

Любительская рыбалка разрешена на общедоступных водоёмах, за исключением тех, что находятся в заповедниках и охраняемых природных зонах. Закон также запрещает использование динамита, химических веществ, электроудочек и сетей (за исключением случаев, когда это разрешено для коренных народов или жителей определённых регионов). Особое внимание уделяется запрету на жаберные сети — их нельзя не только использовать, но и покупать, изготавливать или ввозить из-за границы.

Для нарушителей установлены штрафы за административные правонарушения.

За применение взрывчатых и химических веществ, электроудочек и сетей, может быть возбуждено уголовное дело по статье о браконьерстве. Это предусматривает штраф до полумиллиона рублей, исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет, а также обязанность возместить ущерб, нанесенный государству.

Татьяна Картавых