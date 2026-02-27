Рыбакам Новосибирской области рассказали о штрафах до 500 тысяч рублей

Любительская рыбалка разрешена на общедоступных водоёмах, за исключением тех, что находятся в заповедниках и охраняемых природных зонах. Закон также запрещает использование динамита, химических веществ, электроудочек и сетей (за исключением случаев, когда это разрешено для коренных народов или жителей определённых регионов). Особое внимание уделяется запрету на жаберные сети — их нельзя не только использовать, но и покупать, изготавливать или ввозить из-за границы.