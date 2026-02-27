Львов идёт на Киев: Соскин вскрыл план Залужного о походе против Зеленского

На Украине готовится переворот, заявил экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин.
Он уточнил, что это связано с ослаблением позиций Зеленского. В частности, по словам Соскина, речь может идти о походе Львова на Киев. Кроме того, «поход» может готовить экс-главком Вооружённых сил Украины Валерий Залужный.
«Понятно, что готовится какой-то переворот. Это легко сделать. Или будет одесский поход Залужного, или львовский поход на Киев — и куда Зеленский денется?», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.
Говоря о Залужном, он отметил, что за переворотом могут стоять США, которые сделали посла в Британии публичной фигурой для замены Зеленского.
По мнению Соскина, Залужного могут поддержать отдельные города.
«Залужный с двух городов может начать наступление: с Одессы — там очень плохая ситуация для Зеленского — и, что еще хуже, со Львова», — заявил он.
Ранее военный аналитик из Соединённых Штатов Андрей Мартьянов заявил, что на Западной Украине уже начался процесс распада государства. Он подчеркнул, что во Львове происходят «действительно ошеломляющие события».