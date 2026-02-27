Приморские самбисты завоевали три медали на первенстве России

В Казани завершилось первенство России по самбо и боевому самбо среди юниоров и юниорок до 20 лет. Соревнования стали решающим этапом отбора в сборную: победители отправятся на мировое первенство, а обладатели серебряных наград получат право защищать честь страны на чемпионате Европы.
Турнир собрал рекордное количество участников — 632 спортсмена из 65 регионов, что превышает показатели прошлого года, когда в Пензе выступили 578 участников из 63 регионов. Особый рост популярности демонстрирует раздел боевого самбо, что говорит о растущем интересе молодежи к этому виду единоборств и усилении кадрового потенциала сборных.
Приморский край показал достойный результат, пополнив копилку региона тремя бронзовыми наградами. В спортивном самбо в весовой категории до 47 кг на третью ступень пьедестала поднялась Полина Выходцева из СШОР «Амазонка», которую подготовили тренеры Татьяна Гуреева, Татьяна Зенченко и Валерия Чумаш. В разделе боевого самбо отличились двое приморцев: Виктор Манукян стал третьим в весе до 64 кг, а Михаил Рыжов завоевал бронзу в самой тяжелой категории — свыше 98 кг. Тренируют спортсменов Владимир Зубков, Алексей Писаренко и Василий Пашук.