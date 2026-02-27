Интернет в Новосибирске может подорожать из-за скачка цен на оптоволокно

Как пояснил генеральный директор ComNews Group Леонид Коник, на Китай приходится свыше 60 процентов мирового производства оптического волокна, поэтому российские заказчики традиционно ориентируются на цены китайского рынка. Если в начале прошлого года километр оптоволокна стандарта G.652D стоил около 16 юаней, то через год цена достигла 40 юаней, что подтверждает рост в два с половиной-четыре раза.
Эксперты связывают такое подорожание с резким изменением структуры потребления. В 2025 году произошла настоящая революция в использовании оптоволокна: его начали применять на FPV-дронах, управляемых по волоконно-оптическому кабелю длиной до 50 километров. В прошлом году Россия потребила 10,5 процента мирового рынка оптоволокна, тогда как в прежние годы этот показатель никогда не превышал 1 процента. Эти данные в январе 2026 года привел аналитик Исследовательского центра по волоконно-оптическим кабелям Пекинского университета почты и телекоммуникаций Чунь Шэн.
При этом дефицит оптоволокна нарастает не только в России, но и во всем мире из-за бума искусственного интеллекта, который также требует огромных объёмов этого ресурса.
