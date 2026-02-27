Интернет в Новосибирске может подорожать из-за скачка цен на оптоволокно

Эксперты связывают такое подорожание с резким изменением структуры потребления. В 2025 году произошла настоящая революция в использовании оптоволокна: его начали применять на FPV-дронах, управляемых по волоконно-оптическому кабелю длиной до 50 километров. В прошлом году Россия потребила 10,5 процента мирового рынка оптоволокна, тогда как в прежние годы этот показатель никогда не превышал 1 процента. Эти данные в январе 2026 года привел аналитик Исследовательского центра по волоконно-оптическим кабелям Пекинского университета почты и телекоммуникаций Чунь Шэн.