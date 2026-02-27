Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Интернет в Новосибирске может подорожать из-за скачка цен на оптоволокно

С 2026 года китайские производители оптоволокна резко повысили стоимость своей продукции для российских покупателей. Цены выросли в 2,5−4 раза, что может привести к удорожанию интернета в России и, соответственно, в Новосибирске. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой директора по развитию и эксплуатации услуг связи «Телеком биржи» Анастасию Биджелову.

Источник: Сиб.фм

Как пояснил генеральный директор ComNews Group Леонид Коник, на Китай приходится свыше 60 процентов мирового производства оптического волокна, поэтому российские заказчики традиционно ориентируются на цены китайского рынка. Если в начале прошлого года километр оптоволокна стандарта G.652D стоил около 16 юаней, то через год цена достигла 40 юаней, что подтверждает рост в два с половиной-четыре раза.

Эксперты связывают такое подорожание с резким изменением структуры потребления. В 2025 году произошла настоящая революция в использовании оптоволокна: его начали применять на FPV-дронах, управляемых по волоконно-оптическому кабелю длиной до 50 километров. В прошлом году Россия потребила 10,5 процента мирового рынка оптоволокна, тогда как в прежние годы этот показатель никогда не превышал 1 процента. Эти данные в январе 2026 года привел аналитик Исследовательского центра по волоконно-оптическим кабелям Пекинского университета почты и телекоммуникаций Чунь Шэн.

При этом дефицит оптоволокна нарастает не только в России, но и во всем мире из-за бума искусственного интеллекта, который также требует огромных объёмов этого ресурса.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что национальная система платёжных карт, оператор карт «Мир», намерена в 2026 году запустить механизм офлайн-оплаты по QR-коду. Механизм предполагает, что смартфон получит эти коды, пока находится в сети, а использовать их позже, без подключения к интернету.