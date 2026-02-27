Новосибирцев предупредили о новом порядке штрафов за маркировку товаров

С 1 марта 2026 года в России вступает в силу новый порядок контроля за оборотом маркированной продукции. Как сообщает «БФМ-Новосибирск», система «Честный знак» перейдет в режим автоматической фиксации нарушений без участия инспекторов. С этого момента алгоритмы информационной системы в реальном времени будут отслеживать ввод товаров в оборот, их перемещение и продажу. При выявлении несоответствий система автоматически сформирует электронный протокол и направит его в контролирующие органы.