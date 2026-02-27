«Мучают народ»: водители пожаловались на огромную пробку на границе России и Казахстана

Как сообщает телеканал, дальнобойщикам приходится днями и ночами стоять на обочине. Движение, жалуются они, очень медленное. «Получается, с Шымкента едем. Уже как бы вторые сутки стоим — очень сложно, расход большой. Холодно, машины глохнут, у кого-то примерзают. В общем, мучают народ, конкретно мучают. Уже люди устали реально, есть. Я не знаю, как дальше, что будет», — сетует водитель Элибай Мурадов.
Пункт пропуска «Сырым» — один из самых крупных на западе страны. Через него товары в Россию и дальше в Беларусь и Европу везут водители из южных регионов нашей страны, Узбекистана, Кыргызстана. Говорят, в дальней дороге важен каждый день. А здесь приходится терять сутки, а то и больше. В степи нет никаких условий.
При этом в регионе стоят морозы, поэтому водителям приходится сжигать много топлива, чтобы не замерзнуть. Очередь растянулась на восемь километров, в ней больше 400 фур. Дальнобойщики подозревают, причина происходящего — в медлительности сотрудников службы госдоходов.
Однако в департаменте объясняют: всё работает почти в штатном режиме, по регламенту на одну машину отводится пять минут. Скопление грузовиков может быть связано с их одномоментным приездом из-за закрытых ранее трасс.
Впрочем, есть и другие причины. «Возможно, чуть медленная работа — это сопредельного поста “Маштаково”, сотрудников. С чем это связано, я не знаю. Если они ускорятся, значит, очередь будет продвигаться быстрее. Второй момент есть, конечно, то, что на посту у нас, на “Сырыме”, в настоящее время проводится реконструкция. Кое-какие моменты идут работы у нас, как обычно. Возможно, немножко с этим связано. Но в целом машины без каких-либо проблем продвигаются», — заявил руководитель отдела экспортного контроля ДГД по ЗКО Кайрат Ахетов.