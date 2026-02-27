«Мучают народ»: водители пожаловались на огромную пробку на границе России и Казахстана

Впрочем, есть и другие причины. «Возможно, чуть медленная работа — это сопредельного поста “Маштаково”, сотрудников. С чем это связано, я не знаю. Если они ускорятся, значит, очередь будет продвигаться быстрее. Второй момент есть, конечно, то, что на посту у нас, на “Сырыме”, в настоящее время проводится реконструкция. Кое-какие моменты идут работы у нас, как обычно. Возможно, немножко с этим связано. Но в целом машины без каких-либо проблем продвигаются», — заявил руководитель отдела экспортного контроля ДГД по ЗКО Кайрат Ахетов.