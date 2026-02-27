Ричмонд
350 кг просроченной муки обнаружили в пекарне на севере Красноярского края

Специалисты красноярского Роспотребнадзора выявили ряд грубых нарушений в хлебопекарном цехе, расположенном в городе Норильск на улице Набережная Урванцева.

На складе проверяющие обнаружили партию ржаной муки (7 мешков по 50 кг) с истёкшим в сентябре 2022 года сроком годности. Также установили, что в помещениях горячего цеха и разделочного отделения не проводится своевременный ремонт.

Кроме того, выявили нарушение графика обработок: дезинсекция и обследование на наличие насекомых проводятся лишь раз в месяц вместо положенных двух. А проверки на грызунов осуществляются раз в квартал, а не ежемесячно.

За допущенные нарушения санитарного законодательства индивидуальный предприниматель Гумбатов Р. В., занимающийся выпечкой хлебобулочной продукции, привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Вся просроченная мука изъята из оборота, рассказали в Роспотребнадзоре.